Ucraina: Lituania classifica il gruppo Wagner come organizzazione terroristica (Di martedì 14 marzo 2023) Vilnius, 14 mar. (Adnkronos/Dpa) - Il parlamento lituano ha classificato il gruppo mercenario russo Wagner come organizzazione terroristica. La compagnia militare privata che combatte in prima linea nell'Ucraina orientale è una minaccia per la sicurezza pubblica, afferma una risoluzione adottata all'unanimità da 117 membri del parlamento nel paese baltico. Il gruppo è responsabile, tra le altre cose, dell'uccisione e della tortura di civili in Ucraina e del bombardamento di case e altri obiettivi civili, afferma la mozione. Nel testo, l'Assemblea popolare di Seimas a Vilnius invita anche altri paesi a seguire l'esempio della Lituania. La classificazione della milizia, guidata dall'oligarca pro-Cremlino ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Vilnius, 14 mar. (Adnkronos/Dpa) - Il parlamento lituano hato ilmercenario russo. La compagnia militare privata che combatte in prima linea nell'orientale è una minaccia per la sicurezza pubblica, afferma una risoluzione adottata all'unanimità da 117 membri del parlamento nel paese baltico. Ilè responsabile, tra le altre cose, dell'uccisione e della tortura di civili ine del bombardamento di case e altri obiettivi civili, afferma la mozione. Nel testo, l'Assemblea popolare di Seimas a Vilnius invita anche altri paesi a seguire l'esempio della. Lazione della milizia, guidata dall'oligarca pro-Cremlino ...

