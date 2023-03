Ucraina | la crisi del grano non c’è stata Per l’agricoltura l’incognita più grave resta il clima

(Di martedì 14 marzo 2023) Sull’impatto della guerra, a breve e medio termine, molte previsioni degli esperti occidentali si sono rivelate fallaci. Frutto non soltanto di dati incerti e modelli approssimativi, ma anche di una grossolana propaganda, facile da canzonare. Nel nuovo millennio, l’abuso della credulità popolare è il motore delle democrazie “moderne”, almeno da quando l’ex-generale Colin Powell brandì una fiala parlando al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per giustificare l’invasione dell’Iraq. Era il 5 febbraio del 2003. E dell’arma batteriologica di Saddam Hussein si perse ogni traccia. Queste previsioni, però, erano spesso fondate su considerazioni affatto ragionevoli e ampiamente condivise. Bisogna capire perché siano miseramente fallite. La catastroficadel, per esempio, non c’è. Gli esperti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Finalmente un leader mondiale va a parlare con chi prende decisioni per risolvere crisi #Russia #Ucraina L'attegg… - TCommodity : Su @Presa_Diretta una serie di servizi sul rischio de-industrializzazione a causa degli alti prezzi del gas. Si par… - MorenaDiligenti : RT @ilfattoblog: 'Dopo il balzo innescato dalla guerra, i prezzi del #grano sono scesi dai loro massimi, ma rimangono elevati sui livelli g… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Dopo il balzo innescato dalla guerra, i prezzi del #grano sono scesi dai loro massimi, ma rimangono elevati sui livelli g… - ilfattoblog : 'Dopo il balzo innescato dalla guerra, i prezzi del #grano sono scesi dai loro massimi, ma rimangono elevati sui li… -

Non sappiamo se questo raid fa parte o meno di una controffensiva più ampia, ma l'impiego di reparti meccanizzati contro la linea russa indica la volontàdi non desistere dalla battaglia per ...C'è tempo e spazio politico per discutere in Italia di riforme istituzionali e di nuova legge elettorale in un contesto dieconomica, di guerra ine con una emergenza sanitaria ancora non completamente alle spalle Posta così la domanda, come trasversalmente a seconda della congiuntura politica la pongono ...Mentre le tensioni mondiali aumentano per l', alcuni temono che questapossa trasformarsi in una grande catastrofe geopolitica. Certamente potrebbe. Ma pochi riconoscono che c'è una questione ancora più grande di conflitto in ...

Putin: "Combattiamo per la sopravvivenza dello Stato russo". Wagner: siamo dentro l'impianto Azom - Zelensky riunisce lo Stato Maggiore su Bakhmut: continure la difesa della città - Zelensky riunisce lo Stato Maggiore su Bakhmut: continure la difesa della cit RaiNews

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...(Adnkronos) – La ”guerra ibrida che minaccia l’Unione europea e la sua coesione”, l’impatto del conflitto tra Russia e Ucraina sui flussi migratori, la crisi alimentare, il “blocco del grano” usato ...