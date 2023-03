Ucraina, la Corte penale internazionale pronta ai primi mandati d'arresto contro militari russi (Di martedì 14 marzo 2023) Il procuratore della Corte penale internazionale aprirà formalmente due casi di crimini di guerra ed emetterà mandati di arresto per diversi militari russi ritenuti responsabili del rapimento di massa ... Leggi su globalist (Di martedì 14 marzo 2023) Il procuratore dellaaprirà formalmente due casi di crimini di guerra ed emetteràdiper diversiritenuti responsabili del rapimento di massa ...

