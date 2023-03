Ucraina, Kiev: “Oltre 700 soldati Russia uccisi in un giorno” (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – La Russia ha perso nell’ultimo giorno 740 uomini, facendo salire a 160.540 le perdite fra le sue fila dal giorno dell’attacco di Mosca all’Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato maggiore delle Forze armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 160.540 uomini, 3.484 carri armati, 6.789 mezzi corazzati, 2.519 sistemi d’artiglieria, 495 lanciarazzi multipli, 260 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 304 aerei, 289 elicotteri, 5.367 autoveicoli, 18 unità navali e 2.120 droni. ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Laha perso nell’ultimo740 uomini, facendo salire a 160.540 le perdite fra le sue fila daldell’attacco di Mosca all’, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato maggiore delle Forze armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 160.540 uomini, 3.484 carri armati, 6.789 mezzi corazzati, 2.519 sistemi d’artiglieria, 495 lanciarazzi multipli, 260 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 304 aerei, 289 elicotteri, 5.367 autoveicoli, 18 unità navali e 2.120 droni. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : #Ucraina. La Corte dell'Aja: «I #bambini non sono bottino di guerra» «La Corte penale continua ad accumulare prove»… - sole24ore : ?? #Ucraina, #Biden chiede al Pentagono 30,6 miliardi per missili e munizioni. ?Tutti gli aggiornamenti sulla… - martaottaviani : #Ucraina sotto attacco missilistico, lanciati almeno 80 razzi. Colpiti diversi distretti di #Kiev. Potrebbero esser… - TorciaPolitica : Se vuole trovare una soluzione che includa l'Ucraina, deve necessariamente parlare con chi la manovra. Kiev non è… - notizienet : Biden-Sunak, 'armi all'Ucraina, Kiev deve vincere' - Per pace duratura, Russia non dev'essere in grado di minacciare -