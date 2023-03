(Di martedì 14 marzo 2023) Mosca, 14 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Lahato definitivamente l'detentive per chii militari e i volontari che combattono a fiancoForze armate russe nel quadro dell'invasione dell'. I deputati della Camera bassa del Parlamento hanno dato il via libera alle ultime modifiche introdotte alla normativa, che ora includono "i volontari che contribuiscono allo svolgimento dell'operazione militare specialein" e consentono la riforma dell'articolo 280 del codice penale russo. Gli emendamenti prevedono misure sulla responsabilità indiretta per la diffusione di "notizie false" sull'Esercito, che possono comportare ...

conseguenze demografiche e sociali di una guerra d'attrito in Ucraina. Zelensky non ha dubbi: "Putin verrà presto eliminato dai suoi". La legge contro le "critiche". Pavel Antov, parlamentare russo, considerato uno dei politici più ricchi della Russia, è invece morto. Mentre la Duma prendeva visione del progetto di legge sull'innalzamento dell'età alla leva. del servizio di leva fa pensare che la Russia non abbia fretta di concludere la guerra con l'Ucraina.

Ucraina: duma russa approva l’inasprimento delle pene per chi discredita i combattenti La Sicilia

Un morto e tre feriti aggravano il bilancio dei civili uccisi dai missili russi in un anno e più di guerra. Zelensky dice che il futuro dell'Ucraina dipende dalla tenuta delle posizioni orientali.