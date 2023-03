Ucraina | Cristallo | ' posizione Schlein su armi diversa dalla mia'

(Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - Leall'? “Io sono pacifista, da principio mi sono detta contraria all'invio diall'. E ancheè pacifista, lo dice la sua storia. La suasull'invio dimia. Però c'è una novità: prima all'interno del Pd era difficile parlare di pace, c'era solo la direzione che spingeva per l'invio dimentre ora è in atto un dibattito molto articolato”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la nuova membra della Direzione Pd Jasmine, intervistata da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

...d'Italia alle elezioni del 25 settembre 2022 e rompendo così uno dei tanti tetti didel ... Sui temi, non convince la sua posizione sulla guerra russo -(anche se difficilmente tradirà ...Le Sardine entrano in direzione con 2 esponenti di primo piano: Mattia Santori e Jasmine. ... Il sostegno all'è confermato. Ma il segnale è timido. La discussione svolta sulla ...Largo alle Sardine con Mattia Santori e Jasmine. Entrano poi anche i sindaci Emilio Del ..."un congedo parentale di tre mesi non trasferibile per entrambi i coniugi." Sulla guerra in, ...

Nel primo discorso ufficiale all'assemblea del Partito democratico lancia un'appello all'unità, alla lealtà e alla collaborazione ...