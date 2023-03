Ucraina | consiglio di leggere ‘Il mondo sospeso’ di Sarcina per vedere la guerra con gli occhi Usa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 marzo 2023) Da Invaders from Mars, del ’53, di William Cameron Menzies a Invasion of the Body Snatchers del ’56 di Don Siegel, gli alieni del cinema Usa sono sempre stati, tranne qualche rara eccezione, cattivi, anzi molto cattivi e, in realtà, nell’immaginario collettivo americano hanno rappresentato, durante la ‘fredda’, il pericolo sovietico. Per far diventare buoni gli extraterrestri, dopo il breve periodo della ‘stagnazione’, dovremo attendere Gorba?ëv e la sua glasnost. E oggi, dopo l’invasione russa in? L’attore Gene Farber nato a Minsk, in Bielorussia, ma naturalizzato americano (Virtuality, 2010; X-Men: First Class, 2011; Captain America: Civil War, 2016, per citare alcune delle sue più note interpretazioni), intervistato da El Mundo ha dichiarato: “Noi russi siamo ancora una volta i cattivi nei film di Hollywood, sia che la ...