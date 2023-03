(Di martedì 14 marzo 2023) L'amministrazioneal842di dollari per il Pentagono per l’esercizio fiscale 2024. La cifra include 30,6per, quasi il 12% in più rispetto allo scorso anno. I fondi richiesti servono, spiegano dal Dipartimento della Difesa, per affrontare non solo la guerra contro Mosca in, ma anche la Cina e l’Iran. Intanto si riaccende un barlume di speranza per una possibile soluzione negoziata al conflitto in. Il presidente cinese Xi Jinping, che cerca di accreditare il suo Paese per una mediazione, sarebbe atteso già la prossima settimana a Mosca, e poi dovrebbe parlare in videoconferenza con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina, #Biden chiede al Pentagono 30,6 miliardi per missili e munizioni. ?Tutti gli aggiornamenti sulla… - putino : Il Pentagono sta impedendo all'Amministrazione Biden di condividere con la Corte Penale Internazionale dell'Aia le… - LaVeritaWeb : Il repubblicano Cruz. «Il governo finanzia entrambe le parti della guerra in Ucraina. Hanno inondato con miliardi d… - andreastoolbox : Ucraina, Biden chiede al congresso 30,6 miliardi per missili e munizioni #Biden #Ucraina, #chiede #congresso #al ???… - DeGennaro_Paolo : RT @World24New: Noam #Chomsky: ''Gli Usa hanno scelto di combattere fino all'ultimo ucraino'' #Ucraina #USA #Russia #Zelensky #Putin #Bi… -

Si cerca di capire quale sia il ruolo dell'amministrazione americana di Joe, divisa sulla ... In totale, la procura generaleha affermato di aver raccolto prove riguardanti circa 70mila ...... Vladimir Putin e Joe. Xi ha in programma di recarsi a Mosca già la prossima settimana per un ...questa visita nell'ottica di sostegno a una Russia sempre più isolata dopo il conflitto in. ...... che oggi si propone come paciere nella guerra fra Russia e, promette di essere anche il ... dopo che lo slogan "America is back" (l'America è tornata), sfoderato per primo da Joe, è ...

Ucraina, Cina e Vaticano in campo per mediare tra Mosca e Kiev Il Sole 24 ORE

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...L’amministrazione Biden chiede al Congresso 842 miliardi di dollari per il Pentagono per l’esercizio fiscale 2024. Si tratta della cifra più alta dalle guerre in Iraq e Afghanistan alla metà degli ann ...