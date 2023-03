Ucciso per vendetta durante la festa per i Mondiali 2006, aveva colpito per sbaglio il fratellino dei due arrestati (Di martedì 14 marzo 2023) Svolta nell'omicidio di Michele Coscia . Secondo gli inquirenti è stato Ucciso per vendetta il 9 luglio del 2006 a Napoli durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia ai Mondiali di Germania . ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 marzo 2023) Svolta nell'omicidio di Michele Coscia . Secondo gli inquirenti è statoperil 9 luglio dela Napolii festeggiamenti per la vittoria dell'Italia aidi Germania . ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlexBazzaro : Anno 2023, in Italia ci sono ancora idioti che contestano le commemorazioni per Sergio Ramelli. Un ragazzo ucciso per le sue idee politiche. - Avvenire_Nei : Ucciso a sangue freddo e gettato fuori dall’auto. È la triste sorte di Olivier Ntsa Ebode, sacerdote cattolico in C… - occhio_notizie : Il cugino di Floriana Secondi è stato ucciso. L'ex gieffina sta provando un forte dolore per la morte di Manuel Cos… - hnh_m_d : non mamma che si scusa per aver ucciso una mosca e lanciarla fuori dalla finestra per poi 'your free... but death' - lorenzhaus : @lucabudel @DiegoFusaro L'ideologo assuntamente criminale cui hanno ucciso la figlia con una autobomba?! Ma allora… -