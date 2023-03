Tumori, in Italia 149 centri di ricerca, ma servono risorse e personale (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. (Adnkronos Salute) - In Italia sono 149 i centri censiti che conducono ricerche cliniche in oncologia. Il 91% ha una radiologia accreditata in sede, il 76% è dotato di un'anatomia patologica e il 68% di un laboratorio di biologia molecolare, fondamentale per il ruolo centrale della medicina di precisione. Quasi la metà dei centri (69) svolge un buon numero di sperimentazioni ogni anno (fra 10 e 40), e 29 strutture superano i 40 trial. Restano però forti criticità nella disponibilità di personale e di una solida infrastruttura, indispensabili per garantire la qualità degli studi: il 67% (100 centri) è privo di un bioinformatico, il 48% (72) non può contare sul supporto statistico. È quanto emerge dal primo 'Annuario dei centri di ricerca oncologica in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. (Adnkronos Salute) - Insono 149 icensiti che conducono ricerche cliniche in oncologia. Il 91% ha una radiologia accreditata in sede, il 76% è dotato di un'anatomia patologica e il 68% di un laboratorio di biologia molecolare, fondamentale per il ruolo centrale della medicina di precisione. Quasi la metà dei(69) svolge un buon numero di sperimentazioni ogni anno (fra 10 e 40), e 29 strutture superano i 40 trial. Restano però forti criticità nella disponibilità die di una solida infrastruttura, indispensabili per garantire la qualità degli studi: il 67% (100) è privo di un bioinformatico, il 48% (72) non può contare sul supporto statistico. È quanto emerge dal primo 'Annuario deidioncologica in ...

