Tumori | approvato in Italia primo anticorpo bispecifico per forma rara polmone

(Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – L’Agenziana del farmaco (Aifa) hala rimborsabilità di amivantamab,completamente umano, first-in-class, per il riconoscimento dei recettori mutati del fattore di crescita dell’epidermide (Egfr) e della transizione mesenchima-epidermide (Met), nel trattamento di adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) avanzato, con mutazioni da inserzione dell’esone 20 attivanti del fattore di crescita dell’epidermide (Egfr), dopo il fallimento della chemioterapia a base di platino. Si tratta della prima terapia ad essere approvata inper questamutazione, spiega in una nota Janssen, azienda farmaceutica del gruppo Johnson & Johnson che ha sviluppato il prodotto. In, il tumore al ...

Tumori, approvato in Italia primo anticorpo bispecifico per forma rara ... Adnkronos

L'Agenzia Italiana del Farmaco ha infatti approvato la rimborsabilità dell'anticorpo bispecifico amivantamab per i pazienti affetti da questa neoplasia in fase avanzata, dopo il fallimento della ...Nuove speranze nella lotta al carcinoma mammario. Una terapia sperimentale con il farmaco imatinib – già approvato per altre neoplasie – ...