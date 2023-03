Tulipark riapre a Roma | ecco quando | prezzi biglietti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 14 marzo 2023)a breve, il grande parco di tulipani di, il più grande d’Italia. L’appuntamento per tutti gli appassionati è fissato per fine marzo, con grandi novità per il grande pubblico che si accinge a tornare a far visita al fantastico campo di tulipani in stile olandese che a breve tornerà a riaprire i battenti nella Capitale. Cosa offreNella meravigliosa coltivazione di tulipani, sarà possibile vedere oltre 115 varietà colorate con metodo You-Pick – tu cogli – come un self service dei fiori. L’appuntamento per tutti i curiosi e gli appassionati è fissato per la prossima primavera, ormai alle porte. Non resta che programmare la visita in via dei Giordani nel quartiere Prenestino,con l’arrivo della bella stagione sarà possibile assistere alla fioritura dei fiori. E non ...