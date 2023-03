Tsurenko spiega il ritiro | “Ho saputo che la Wta vuole riammettere i russi e ho avuto un attacco di panico”

Leggi su sportface

(Di martedì 14 marzo 2023) Lesiaha quest’oggito il motivo delinaspettato dal WTA 1000 Indian Wells 2023. “Ho auto un crollo mentale dopo le notizie sentite in questi giorni”, ha confessato la tennista Ucraina. “Penso di averdegli attacchi di, facevo fatica a respirare, il tutto dopo la discussione con Steve Simon. Sono rimasta scioccata da ciò che mi ha detto suie bielo, vorrebbe che venisse data la possibilità a loro di partecipare alle Olimpiadi così come sta succedendo nel tennis. Mi ha detto che è per rispettare i principi olimpici”. Poiha aggiunto: “Simon ha anche aggiunto che si sentirebbe malissimo se fosse nei miei panni e che lui stesso non sostiene la guerra, ma se i giocatorie ...