TS – Vlahovic | i tifosi Juve e quel coro che lo ha colpito e caricato

(Di martedì 14 marzo 2023) 2023-03-14 17:54:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: TORINO –, «Dusan – Dusan – Dusan»,se lo era probabilmente immaginato tante volte, magari già durante la trattativa per il suo passaggio dalla Fiorentina allantus: una partita importante, un suo gol, tutta la curva che invoca il suo nome.lo che di sicuro non aveva mai immaginato era chesi alzasse nel secondo tempo dila che stava diventando – ed è poi diventata – la sua sesta partita consecutiva senza segnare, subito dopo che aveva sbagliato un calcio di rigore. Proprio la stranezza diurlato dopo che il palo alla destra di Turk, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : (TS) 'Tutti con Vlahovic: da Allegri ai tifosi della Juve sostegno alla punta che ora punta a sdebitarsi'?… - Mythos1981 : RT @forumJuventus: (TS) 'Tutti con Vlahovic: da Allegri ai tifosi della Juve sostegno alla punta che ora punta a sdebitarsi'? - Luxgraph : Vlahovic, i tifosi Juve e quel coro che lo ha colpito e caricato - FSabathier : RT @forumJuventus: (TS) 'Tutti con Vlahovic: da Allegri ai tifosi della Juve sostegno alla punta che ora punta a sdebitarsi'? - pccpla : RT @forumJuventus: (TS) 'Tutti con Vlahovic: da Allegri ai tifosi della Juve sostegno alla punta che ora punta a sdebitarsi'? -

Quelle che idi Juve e Milan non vedono ormai da tempo fare ai loro calciatori. Un destino comune quello die Leao che parte da problemi diversi. C'è stata la pubalgia a dare fastidio ...Paul Pogba si è fermato di nuovo e idella Juventus sono ormai stufi: i bianconeri hanno buttato soldi e tempo con il francese. ... E ora la Juve si angoscia anche per il momento no di, ......coinvolgere anche i bianconeri con il serbo che potrebbe salutare Le prestazioni di Dusan, ... nelle ultime settimane è stato spesso nel mirino dei, che iniziano a perdonargli poco.

Juve, i tifosi si stringono attorno a Vlahovic: 'Sempre con te', 'Fatemelo abbracciare' ilBianconero

Non solo l'Arsenal seriamente interessato a Dusan Vlahovic: secondo la stampa inglese anche il Newcastle vuole fare un tentativo per l'attaccante della Juventus per il quale sono pronti 90 milioni di ...