TS – “Futuro? Penso alla salvezza Ochoa straordinario”

"A livello di organizzazione la squadra ha coperto gli spazi giusti, non riusciamo però contro questi avversari ad avere un grande minutaggio di possesso palla. Questo ci aiuterebbe a fare più gol perché in attacco abbiamo grandi giocatori. Cerco sempre di partire dall'identità, che vogliamo avere contro tutti gli avversari. Vogliamo difendere ad alta intensità sia bassi che alti ma è difficile cambiare i comportamenti quando sono già acquisiti da un po' di tempo. Cerchiamo di giocare sugli spazi stretti tramite il dialogo, proprio da questa situazione abbiamo fatto gol dando velocità sugli spazi liberi". Sono le parole di Paulo Sousa, tecnico della Salernitana, a Sky dopo l'1-1 in casa del Milan. Paulo Sousa su Ochoa e Futuro Su Ochoa: "È un portiere molto veloce con ...

