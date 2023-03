Truffa dello specchietto | al responsabile sequestrati beni per 2 milioni di euro

Leggi su 361magazine

(Di martedì 14 marzo 2023) tra appartamenti, attività commerciali e contanti Un uomo di 48 anni è stato sottoposto a un sequestro preventivo, emesso dal Tribunale di Milano su proposta del Questore. Il provvedimento, secondo quanto riportato da Il Messaggero, ha colpito il patrimonio immobiliare accumulato illecitamente e con i proventi dell’attività criminale. L’uomo, originario di Napoli, sembra fosse un “trasfertista”, ovvero una persona abituata a spostarsi nel capoluogo lombardo per commettere i reati. «Come scrive la Sezione autonoma Misure di prevenzione di Milano – si legge in una nota – l’attività delittuosa posta in essere fin dal 1993 denota uno stabile radicamento dell’uomo in contesti dediti alla perpetrazione di delitti contro il patrimonio, grazie ai quali il medesimo, che non ha altri redditi, si è assicurato rilevanti profitti vivendo abitualmente grazie ai proventi delle attività illecite, a ...