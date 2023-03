Trinity Rodman | figlia del campione Nba Dennis | è la giocatrice più pagata del calcio americano

(Di martedì 14 marzo 2023), 19 anni,del NBA Hall of Famer, è lapiùnella storia del campionato. Il Rookie of the Year 2021 ha ricevuto un'estensione del contratto con il...

Trinity Rodman, 19 anni, figlia del NBA Hall of Famer Dennis Rodman, è la giocatrice più pagata nella storia del campionato. Il Rookie of the Year 2021 ha ricevuto un'estensione del contratto con il Washington Spirit.

