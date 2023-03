Trevisani: «Inter, serve grande gara di squadra e singoli. Tre su tutti» (Di martedì 14 marzo 2023) Trevisani chiama all’appello l’Inter nel fare una grande partita contro il Porto. Individua inoltre tre giocatori che dovranno essere determinanti per la formazione nerazzurra PROTAGONISTI ? Riccardo Trevisani individua i giocatori che potranno essere determinanti in Porto-Inter. Le sue parole su Sport Mediaset Monday Night: «Per passare serve grande partita di squadra e di singoli. Lautaro Martinez deve fare una grande prova. In mezzo al campo l’arte di Calhanoglu, imprescindibile, le sue punizioni e le sue geometrie potranno essere fondamentali. L’altro uomo è Onana, fondamentale perché col Porto la partita potrebbe anche prolungarsi ai supplementari. serve un grande portiere e lui ... Leggi su inter-news (Di martedì 14 marzo 2023)chiama all’appello l’nel fare unapartita contro il Porto. Individua inoltre tre giocatori che dovranno essere determinanti per la formazione nerazzurra PROTAGONISTI ? Riccardoindividua i giocatori che potranno essere determinanti in Porto-. Le sue parole su Sport Mediaset Monday Night: «Per passarepartita die di. Lautaro Martinez deve fare unaprova. In mezzo al campo l’arte di Calhanoglu, imprescindibile, le sue punizioni e le sue geometrie potranno essere fondamentali. L’altro uomo è Onana, fondamentale perché col Porto la partita potrebbe anche prolungarsi ai supplementari.unportiere e lui ...

