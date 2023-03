Travolto da valanga in Valle D’Aosta, morto sciatore (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Uno sciatore è morto a seguito del distacco di una valanga che lo ha Travolto nella conca di Cheneil, nel comune di Valtournenche, in Valle D’Aosta, a quota 2500 metri. Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino valdostano. All’arrivo dei soccorritori i compagni lo avevano già estratto dalla massa nevosa. Le sue condizioni, valutate dal medico di equipaggio, sono però apparse subito molto gravi e poco dopo l’uomo è deceduto L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Unoa seguito del distacco di unache lo hanella conca di Cheneil, nel comune di Valtournenche, in, a quota 2500 metri. Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino valdostano. All’arrivo dei soccorritori i compagni lo avevano già estratto dalla massa nevosa. Le sue condizioni, valutate dal medico di equipaggio, sono però apparse subito molto gravi e poco dopo l’uomo è deceduto L'articolo proviene da Italia Sera.

