Travolto da una valanga | l’airbag non lo salva Muore a 27 anni

E' riuscito ad azionare lo zaino airbag, ma il dispositivo utile a 'galleggiare' sulla neve in caso di valanga non è bastato a salvargli la vita. Partecipava a un'uscita di eliski (la pratica dello sci fuoripista impiegando l'elicottero come mezzo di risalita) Jean-Vincent Lausseure, il 27enne residente nel Principato di Monaco morto verso le 12 dopo essere stato Travolto da una slavina a Valtournenche, nella conca di Cheneil. In base alle testimonianze raccolte, la valanga, non di grandi dimensioni, si è staccata al suo passaggio, trascinandolo a valle per circa 50 metri. Il giovane, che aveva tutta l'attrezzatura di sicurezza necessaria (sistema Artva per la ricerca di dispersi in valanga, pala e sonda), è stato estratto in poco tempo dagli altri sciatori. Era in gruppo con una guida alpina e un ...

