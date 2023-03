Trasporti, sciopero del comparto aereo il 17 marzo: possibili cancellazioni e disagi (Di martedì 14 marzo 2023) commenta Venerdì 17 marzo è previsto uno sciopero del trasporto aereo , che potrebbe comportare cancellazioni di voli, variazioni di orario e disagi per circa 100mila passeggeri. Lo sciopero, indetto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 14 marzo 2023) commenta Venerdì 17è previsto unodel trasporto, che potrebbe comportaredi voli, variazioni di orario eper circa 100mila passeggeri. Lo, indetto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PatruConstantin : RT @MediasetTgcom24: Trasporti, sciopero del comparto aereo il 17 marzo: possibili cancellazioni e disagi #14marzo #sciopero #aeroporti ht… - MediasetTgcom24 : Trasporti, sciopero del comparto aereo il 17 marzo: possibili cancellazioni e disagi #14marzo #sciopero #aeroporti - smileforkoo : comunque in olanda i trasporti fanno sciopero praticamente ogni due giorni e puntualmente quando c'è sciopero piove - TravelQuot : Germania: altro sciopero di 24 ore paralizza oggi i cieli tedeschincome mezzo di pressione nella trattativa per gli… - BMedju : RT @elenasantori902: E quindi in Francia, da oggi, sciopero generale a oltranza contro la riforma delle pensioni Significa blocco totale de… -