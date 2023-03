Trasferta vietata ai tifosi dell’Eintracht | il presidente Uefa Ceferin | “E’ intollerabile | cambieremo le regole”

(Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Siamo coinvolti e sosteniamo l’Eintracht Francoforte nella causa”, ha detto oggi pomeriggio ildell’, Aleksander, in un’intervista alla ZDF a proposito dell’azione legale intrapresa dall’Assia, contro l’esclusione deidel Francoforte per la partita di Champions League di domani a Napoli.“Non è accettabile”, ha aggiunto, “che le autorità italiane decidano che itedeschi non sono ammessi. Questa situazione èe dobbiamo fare urgentemente qualcosa al riguardo, perché la decisione è assolutamente sbagliata. Per il futuro dobbiamo dire : se succede qualcosa del genere allora non giocheranno lì. È semplice,le”. L'articolo proviene ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Posto che sono contrario alle squalifiche degli allenatori... Questa nota se la gioca con quella di Pecoraro quando… - mirkonicolino : @RidTheRock Questa è uguale alla mancata sanzione al Napoli per l'oggetto che colpì Chiellini al San Paolo con tras… - vestitidiodio : e poi si lamentavano perché gli era stata vietata la trasferta, dio cane - mirko_ita_eu : @PianetaN Mi chiedo? Che ci fanno questi dalla Germania a Salerno? Non era stata vietata la trasferta? - sonoIunatica : e poi si chiedono anche perché gli è stata vietata la trasferta -

Il controverso caso della, poi autorizzata, poi di nuovoper alcuni tifosi dell' Eintracht per il match al Maradona contro il Napoli ha fatto saltare la mosca al Naso all' UEFA . Eravamo rimasti all'...ladei tedeschi a Napoli I tifosi tedeschi hanno ricevuto il no alla presenza al Maradona. Il Napoli comunque ha consegnato 2400 tagliandi al club ospitato. Il club tedesco ha ...Il Tar della Campania ha respinto il ricorso presentato dalla squadra tedesca dopo il provvedimento adottato dal prefetto di Napoli, Claudio Palomba, con il quale è statala vendita di ...

I tifosi dell'Eintracht stanno andando a Napoli. Nonostante la trasferta vietata ai sostenitori tedeschi per il ritorno degli ottavi di Champions League contro la squadra di Spalletti, diverse ...In un primo momento, il ministero dell’Interno aveva deciso di vietare la vendita dei tagliandi per tutti i tifosi tedeschi. Poi, il Tar di Napoli ha escluso dall’acquisto solo i tifosi del ...