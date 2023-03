Tramvia Firenze al Duomo, Nardella frena Del Re: "Ipotesi superata, non si farà" (Di martedì 14 marzo 2023) Il sindaco replica alle dichiarazioni dell'assessora: "Non ci sono le condizioni tecniche, amministrative ed economiche. La piazza rimarrà pedonalizzata" Leggi su lanazione (Di martedì 14 marzo 2023) Il sindaco replica alle dichiarazioni dell'assessora: "Non ci sono le condizioni tecniche, amministrative ed economiche. La piazza rimarrà pedonalizzata"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iltirreno : La tramvia fino al Duomo di Firenze: l'assessore all'Urbanistica rilancia l'idea - qn_lanazione : #Tramvia #Firenze al #Duomo, #Nardella frena Del Re: 'Ipotesi superata, non si farà' - andtrap : Ci son voluti 14 anni per capirlo ma bene così - rep_firenze : Firenze, Nardella sconfessa Del Re su tramvia al Duomo e scudo verde - zouche6 : 'La #tramvia (…) deve arrivare fino al cuore del centro storico per non rendere quella che oggi è la zona pedonale… -