Tramvia al Duomo, retromarcia dell'assessora Del Re: "Mi scuso con Nardella e con i giornalisti, mi sono spiegata male" (Di martedì 14 marzo 2023) Contrordine. Anzi: retromarcia. Cecilia Del Re, assessora all'urbanistica, fa sapere, attraverso un comunicato, di essersi spiegata male. Non vuole portare la Tramvia al Duomo. E si scusa con il sindaco, Dario Nardella, e anche con i giornalisti perchè, lei sostiene, non si è spiegata bene. Stop all'idea. Tutto torna nell'alveo. E la parte di chi non ha capito la fanno, ancora una volta, i giornalisti. Che invece avevano capito benissimo L'articolo proviene da Firenze Post.

