Tragedia Cutro | Bonelli mostra chat parenti vittime | Prelevare Dna per riconoscimento dispersi

Ancora una volta, la sinistra viene messa a tacere dai fatti. Le accuse sui mancati salvataggi. "Il governo Meloni ha dimostrato sulla tragedia di Cutro un atteggiamento disumano. Serve una strategia europea. Cutro, Bindi a La7: "Meloni ha rotto la sintonia con il Paese. Il governo è stato l'unico pezzo d'Italia a rimanere. Le testimonianze dei sopravvissuti alla tragedia di Cutro confermano che la sinistra ha inutilmente speculato nei confronti del governo. Questa di Giorgia è la storia vera Che venne qui giù a Cutro a primavera Madre, cristiana e presidente Ma di quelle bare non gliene frega niente.

... "Sto andando personalmente a Palazzo Chigi per consegnare una lettera alla presidente Meloni nella quale chiedo che venga prelevato il dna ai familiari dei dispersi di. Oggi consegno questa ......po' la liturgia del rito dell'Eucarestia e un po' I morti di Eugenio Montale la poesia Per i pesci del Mediterraneo che Erri De Luca ha scritto per non dimenticare ladel naufragio di16.53 Ue:Guardia costiera italiana salva vite "La Guardia Costiera italiana, nello stesso fine settimana delladi,ha salvato 1.300 persone. Sta facendo un ottimo lavoro e va detto". Così la commissaria Ue all'Interno Johansson La vicepresidente della Commissione Ue Schinas ha sottolineato che "...

Tragedia Cutro: salgono ad 81 le vittime, recuperato il cadavere di un altro uomo CN24TV

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 14 MAR - Rappresenta un evento di notevole rilievo sul fronte della questione-migranti quello di sabato prossimo, 18 marzo, alle 11.30, in cui papa Francesco riceverà in u ...Il sindaco Gaetano Manfredi ha espresso, a nome di tutta la città, “profondo rispetto per le vittime di Cutro: Napoli è una città accogliente ed è con questo spirito che abbiamo ospitato nove salme di ...