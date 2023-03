Traffico Roma del 14-03-2023 ore 19:00 (Di martedì 14 marzo 2023) Luceverde Roma veri trovati in studio Tiziana Raimondi resto è chiusa per allagamenti la Galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione di San Giovanni ci sono incolonnamenti sulla tangenziale dalla galleria Giovanni XXIII deviazioni su via Nomentana e via della Batteria Nomentana code anche in carreggiata opposta tra via Tiburtina e via Nomentana mentre per lavori su Viale di Tor di Quinto transito a senso unico alternato all’altezza di via Pietro lupi inevitabili ripercussioni per il Traffico a Trastevere per lavori di manutenzione dei Binari è chiusa via Induno pertanto le linee bus di zona sono deviate e ci sono difficoltà per il Traffico in tutta l’area circostante andiamo sul Raccordo Anulare coda in carreggiata esterna per un incidente tra Cassia bis Veientana e Cassia è più a sud per Traffico tra ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 marzo 2023) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana Raimondi resto è chiusa per allagamenti la Galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione di San Giovanni ci sono incolonnamenti sulla tangenziale dalla galleria Giovanni XXIII deviazioni su via Nomentana e via della Batteria Nomentana code anche in carreggiata opposta tra via Tiburtina e via Nomentana mentre per lavori su Viale di Tor di Quinto transito a senso unico alternato all’altezza di via Pietro lupi inevitabili ripercussioni per ila Trastevere per lavori di manutenzione dei Binari è chiusa via Induno pertanto le linee bus di zona sono deviate e ci sono difficoltà per ilin tutta l’area circostante andiamo sul Raccordo Anulare coda in carreggiata esterna per un incidente tra Cassia bis Veientana e Cassia è più a sud pertra ...

