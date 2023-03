Traffico Roma del 14-03-2023 ore 15:30 (Di martedì 14 marzo 2023) Luceverde Roma e ritrovati in studio Tiziana Raimondi Traffico in leggero aumento sulle strade della capitale Ci sono rallentamenti e code lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Pontina è la Roma in attesa situazione uscita velocità su tratto Urbano della A24 Roma-teramo tra Viale Palmiro Togliatti e Tor Cervara momentaneamente chiusa via Salaria per la rimozione di un palo dell’illuminazione pericolante all’altezza di via Cortona Ci sono code nelle due direzioni e nel quartiere Alessandrino per un incidente è chiusa via Rolando lanari per un altro incidente rallentamenti e code sul lungotevere Arnaldo da Brescia freccia di via Ferdinando di Savoia ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia e via Ferrari a verso San Giovanni è a Trastevere per lavori di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 marzo 2023) Luceverdee ritrovati in studio Tiziana Raimondiin leggero aumento sulle strade della capitale Ci sono rallentamenti e code lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Pontina è lain attesa situazione uscita velocità su tratto Urbano della A24-teramo tra Viale Palmiro Togliatti e Tor Cervara momentaneamente chiusa via Salaria per la rimozione di un palo dell’illuminazione pericolante all’altezza di via Cortona Ci sono code nelle due direzioni e nel quartiere Alessandrino per un incidente è chiusa via Rolando lanari per un altro incidente rallentamenti e code sul lungotevere Arnaldo da Brescia freccia di via Ferdinando di Savoia ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia e via Ferrari a verso San Giovanni è a Trastevere per lavori di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sulsitodisimone : #infolineeferroviarie #infotreno #viaggiatreno Linea Napoli - Roma AV, circolazione ferroviaria rallentata in pros… - Danilo50306 : @RobertoAvventu2 Ecco si poi la conquista del mondo…meno male che a Roma c’è il traffico del GRA che ci difende???? - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via Salaria ?Chiusura altezza Civ.981 in entrambe le direzioni ??Rimozione di un palo pericolante #Luceverde #Lazio - muoversintoscan : ? In #A1, per incidente al km 317, 7 km di coda tra Firenze Sud e Incisa-Reggello in direzione Roma e 4 km di coda… - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: incidente RISOLTO al km 407 tra Valdichiana e Chiusi #viabiliTOS #viabiliFI -