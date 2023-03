Traffico Roma del 14-03-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 marzo 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto poco ilpresente al momento sulle strade della capitale più intenso nelle zone centrali della città ma senza impedimenti alla circolazione in zona Bosco la polizia locale segna la strada chiusa in via Guido Zanobini Zanobini all’altezza di via Giuseppe chiovenda Per consentire l’intervento dei vigili del fuoco sulla Pontina permangono le codine carreggiata Sud alla pizza di casalazzara per lavori in direzione Latina e per la giornata di oggi non sono previste è chiuso alper le potature in via Nomentana ha solo un restringimento della carreggiata all’altezza di batteria e Rione Trastevere per lavori di manutenzione dei Binari via Induno è chiusa alle linee bus di zona Sono deviate su Viale Trastevere Lungotevere degli Anguillara e Ripa e ponte Sublicio ...