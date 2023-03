Traffico Roma del 14-03-2023 ore 11:30 (Di martedì 14 marzo 2023) Luceverde Roma trovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Traffico scorrevole in queste ore sul Raccordo Anulare Dopo una mattinata difficile caratterizzata da diversi di sul tratto Urbano della Roma L’Aquila abbiamo brevi che lo devo andare a Portonaccio sino alla tangenziale est poi in tangenziale ci sono dallo svincolo per la stazione Tiburtina e e rallentamenti tra la Salaria all’uscita però Li Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico permangono code lungo via di Torrevecchia in via della Pineta Sacchetti 3 via Mattia Battistini è il Gemelli 2 gli incidenti segnalati al momento dalla polizia locale in via Appia Nuova nei pressi di via Poggi d’oro Ci troviamo in prossimità di largo dei Colli Albani il secondo sulla Tiburtina all’altezza di via del Casale di San Basilio ora lentamente in direzione del centro sulla cena fuori ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 marzo 2023) Luceverdetrovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchiscorrevole in queste ore sul Raccordo Anulare Dopo una mattinata difficile caratterizzata da diversi di sul tratto Urbano dellaL’Aquila abbiamo brevi che lo devo andare a Portonaccio sino alla tangenziale est poi in tangenziale ci sono dallo svincolo per la stazione Tiburtina e e rallentamenti tra la Salaria all’uscita però Li Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico permangono code lungo via di Torrevecchia in via della Pineta Sacchetti 3 via Mattia Battistini è il Gemelli 2 gli incidenti segnalati al momento dalla polizia locale in via Appia Nuova nei pressi di via Poggi d’oro Ci troviamo in prossimità di largo dei Colli Albani il secondo sulla Tiburtina all’altezza di via del Casale di San Basilio ora lentamente in direzione del centro sulla cena fuori ...

