Traffico Roma del 14-03-2023 ore 07 | 30

(Di martedì 14 marzo 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità eindicato sostenuto un ulteriore progressivo aumento sulla rete viaria cittadina ci sono cose sulla Cassia sulla Flaminia rispettivamente tra la storta e Tomba di Nerone dall’albero al bivio di Tor di Quinto con te naturalmente anche sulla strada Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe sul Raccordo Anulare in asilo a vede’ Code a tratti in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna a correre dallo svincolo Prenestina Tor Bella Monaca Sino all’uscita Tiburtina sul tratto Urbano della incolonnamenti dalla raccordo alla tangenziale est mentre in tangenziale incontriamo incolonnamenti dalla Nomentana all’uscita Parioli Campi Sportivi in ...