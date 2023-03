Toto le Héros | torna al cinema il film d’esordio di Jaco Van Dormael

Leggi su movieplayer

(Di martedì 14 marzo 2023) In occasione del BFM 41 - BergamoMeetinglediVanverrà presentato all'interno di una retrospettiva alla presenza del regista.lealdal prossimo 17 aprile: l'opera prima diVan, il nuovo titolo di I Wonder Classics, la divisione di I Wonder Pictures dedicata alla riscoperta dei classici d'autore. Il, distribuito in collaborazione con Unipol BiograCollection, è stato restaurato in 4K dallatheque Royale du Belgique, sotto la supervisione di Nicola Mazzanti, uno dei maestri del restaurotografico, riportando alla luce i colori accesi voluti dal ...