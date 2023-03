Torino | ultime dall’allenamento | le condizioni di Karamoh e Vlasic

Leggi su calcionews24

Ilsi sta allenando nella seduta a porte aperta al Filadelfia. Presenti circa un centinaio di tifosi sugli spalti a sostenere la squadra granata. Arrivano buone notizie soprattutto per Nikolache è rientrato ufficialmente in gruppo. Solo lavoro personalizzato invece perche resta in dubbio per la prossima partita di Serie A. Juric spera di poterlo recuperare visto il grande impatto che sta avendo in questo 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.