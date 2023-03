Top XI 26 a giornata di Serie A | Kvara | Nzola e Bradaric tra i migliori in campo

(Di martedì 14 marzo 2023) SensazionaleA! Quante sorprese! La leadership del Napoli sembra incrollabile, mentre le inseguitrici continuano a restare al palo. Una condizione che aggiunge confusione alla lotta per i posti per la Champions League, ma allo stesso tempo lascia speranze a tutti i cosiddetti “outsider”, capaci di sognare un posto nella formazione tipo di. Gli utenti di Transfermarkt hanno scelto le maglie della Salernitana, che ha battuto il Milan grazie alle galoppate di Domagojsulla sinistra, e dello Spezia, che ha regalato ben tre sorprese in questadi gare. Tra tutti i nomi che si sono fatti apprezzare, spiccano quelli di M’Balae Bartlomiej Dragowski, tra i più decisivi nella vittoria incredibile dello Spezia sull’Inter. In aggiunta, non si possono dimenticare nomi come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TMit_news : #Napoli e #Kvaratskhelia onnipresenti ma la ??1?1? della 26. giornata ?? di #SerieA ha lasciato spazio a tanti outsid… - fantapiu3 : Se avesse preso...La top ten delle più evidenti differenze di voto della giornata 26 #fantacalcio #seriea… - fantapiu3 : Top e Flop Serie A Giornata 26 Analizziamo i migliori e i peggiori giocatori di giornata in ottica fantacalcistica… - bigulos83 : Serie D, guarda la top 10 gol dell'ultima giornata - Calcio_Casteddu : ?? #Zappa ritrovato ?? E la #SerieB lo inserisce tra i migliori dell'ultima giornata -

Al contempo è unain cui la vostra creatività ale se non lavorate nel settore artistico, dovreste trovare un modo per manifestarla. Amore : in coppia, desiderate migliorare la ...... Barale e Giordana nella ventiquattresimadi Prima Categoria (Girone F). Ai cuneesi non basta il gol di Bodrero per uscire da questa difficile trasferta, contro uno deiteam del ...Che sui social ha descritto la sua primadi opposizione in Consiglio regionale. ' Per me e ... (Leggi qui:e Flop, i protagonisti di mercoledì 15 febbraio 2023 ). Chiunque avesse un minimo ...

Da Rabiot a Kvaratskhelia: la Top 11 della 26ª giornata di Serie A Goal Italia

Più che rotonda la vittoria del gruppo classe 2009 di Mirko Lombardi, che ha battuto con un largo 11-0 il Circolo Canottieri Roma, fanalino di coda del raggruppamento. All'interno del match ben 4 reti ...La pennellata di Foggia regala tre punti alla Cavese. Successo della Casertana con una magia di Turchetta. Staffilate dalla distanza di Ancora (Martina Franca), Scorza (Portici), Allegrucci (Alma Fano ...