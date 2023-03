Top 11 Serie B Gran Galà 2023: il 22 maggio a Rimini (Di martedì 14 marzo 2023) Il Gran Galà Calcio Top 11 Serie B finalmente tornerà a Rimini nel 2023. Lo avevamo già anticipato e ora è praticamente ufficiale. Dopo tre anni di assenza forzata, a causa dell’emergenza pandemica, a maggio 2023 tornerà a Rimini, come da tradizione, la 13^ edizione del Gran Galà del Calcio Serie B. Lunedì 22 maggio, salvo imprevisti, la data da mettere in calendario. Molto probabilmente sarà il Frontemare – Top Club di Rimini (meno quotato, almeno per ora, il Coconuts di Marina Centro) la location romagnola, tempio del divertimento del Capodanno 2023, pronta ad ospitare e premiare i giocatori della Serie cadetta (Top 11 ... Leggi su danielebartocciblog (Di martedì 14 marzo 2023) IlCalcio Top 11B finalmente tornerà anel. Lo avevamo già anticipato e ora è praticamente ufficiale. Dopo tre anni di assenza forzata, a causa dell’emergenza pandemica, atornerà a, come da tradizione, la 13^ edizione deldel CalcioB. Lunedì 22, salvo imprevisti, la data da mettere in calendario. Molto probabilmente sarà il Frontemare – Top Club di(meno quotato, almeno per ora, il Coconuts di Marina Centro) la location romagnola, tempio del divertimento del Capodanno, pronta ad ospitare e premiare i giocatori dellacadetta (Top 11 ...

