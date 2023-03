Top 10 profumi da uomo bestseller nel 2023

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 6 minutiUna fragranza può ispirare, stimolare l’azione e persino farti percepire in modo nuovo il mondo chi ti circonda. Non importa quale fragranze si avvicinano di più, presterai sicuramente attenzione al tuo nuovo stile. Tuttavia, prima di scegliere il profumomigliore al mondo, bisogna imparare alcuni segreti. Le differenze tra i prodotti profumati sono principalmente dovute alle diverse proporzioni degli ingredienti utilizzati nella loro produzione. In questo modo, possiamo iniziare con i dopobarba più leggeri, in cui la concentrazione di essenze profumate è solo dall’1 al 3 percento e dona un temporaneo rinfresco, e l’aroma stesso non rimane troppo a lungo sulla pelle. La situazione è diversa nel caso della colonia, che di solito ha oli essenziali a livello del 2-5%, e dopo averla usata, la fragranza sulla pelle dura per diverse ore. Il ...