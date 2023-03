Toni: «Inter se non passa fa stagione deludente. Un problema» (Di martedì 14 marzo 2023) Luca Toni non ha dubbi, in caso di sconfitta la stagione dell’Inter sarebbe deludente. L’ex calciatore ha detto questo dagli studi di Dazn. ASPETTATIVE – La sconfitta segnerebbe e non poco sulla stagione dell’Inter. Luca Toni non ha dubbi su Dazn: «La squadra di Inzaghi deve dimenticare la sconfitta contro lo Spezia. Devono partire come se non avessero vinto all’andata. Sarà una partita difficile, loro giocano e secondo me l’Inter si gioca veramente tanto. Se non passa diventa una stagione molto deludente, anche per la società. In campionato stanno facendo fatica, hanno la possibilità di passare e non andare ai quarti potrebbe essere un ... Leggi su inter-news (Di martedì 14 marzo 2023) Lucanon ha dubbi, in caso di sconfitta ladell’sarebbe. L’ex calciatore ha detto questo dagli studi di Dazn. ASPETTATIVE – La sconfitta segnerebbe e non poco sulladell’. Lucanon ha dubbi su Dazn: «La squadra di Inzaghi deve dimenticare la sconfitta contro lo Spezia. Devono partire come se non avessero vinto all’andata. Sarà una partita difficile, loro giocano e secondo me l’si gioca veramente tanto. Se nondiventa unamolto, anche per la società. In campionato stanno facendo fatica, hanno la possibilità dire e non andare ai quarti potrebbe essere un ...

