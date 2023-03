Toney vittima di razzismo | condannato l’autore del gesto | decisione storica per il calcio inglese!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 14 marzo 2023) Ivansi è suo malgrado reso protagonista di una vicendaper ilinglese. L’attaccante del Brentford, lo scorso ottobre è statodi insulti razzisti. Lui stesso ha deciso successivamente di pubblicare gli screenshot dei messaggi ricevuti in chat. Antonio Neill,del deplorevole, è stato ufficialmente bandito da tutti gli stadi del paese per ben tre anni. La notizia è stata riportata dalla Northumbria Police.Premier League Bandito dagli stadi a causa di insulti razzisti: è il primo caso in Inghilterra La sentenza è come dettoin quanto si tratta del primo ordine di divieto per questo tipo di reato online. Inoltre, il Tribunale ha...