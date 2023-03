Tommaso Zorzi in ansia | c’entra Aurora Ramazzotti?

(Di martedì 14 marzo 2023) Personaggi Tv.è ine c’è chi suppone che questa sensazione sia dovuta all’ormai imminente parto di. L’ex gieffino ha confidato le sue emozioni ai fan tramite Instagram Stories. Poi ha deciso di raccontare un episodio che gli è capitato questa mattina: un gesto inatteso che gli ha decisamente risollevato il morale. (Continua dopo le foto) Leggi anche:finisce nella bufera dopo questa foto: occhio al dettaglio Leggi anche:irriconoscibile! Cosi non si era mai vista: cos’è successoinsu Instagram: cos’è successo “Questa mattina mi sono svegliato veramente esaurito. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francyriki : RT @oocgfvip5: “The Zorziny show” il montaggio stile sitcom del litigio tra Tommaso Zorzi, Francesco Oppini e Stefania Orlando https://t.c… - francyriki : RT @oocgfvip5: Tommaso Zorzi: “se io mi metto una bottiglia di San Pellegrino nel culo, non querelo la San Pellegrino!” #tzvip #LeIene ht… - francyriki : RT @oocgfvip5: Tommaso Zorzi si traveste da Selvaggia Roma e si confronta con Elisabetta Gregoraci - francyriki : RT @oocgfvip5: - Giacomo Urtis: “se te lo spingo, se te lo spingo, se te lo spingo ti divertirà.” - Stefania Orlando: “così forte era?!” -… - AnnaSesenna : RT @DANIESPO3: Dimmi che volevi cambiare le tendenze senza dirmelo..comincia Tommaso Zorzi??????#tzvip -

'Questa mattina mi sono svegliato veramente esaurito. Tra ansia ed esaurimento oggi mi aspetta una giornata veramente in salita'. Cosìsi espone nelle sue Instagram Stories . Uno stato d'animo che porta a riflettere. Sarà mica che la sua storica amica , Aurora Ramazzotti , starà per partorire I tempi stringono e poi, ...: 'Oggi sono in ansia e esaurito'. Sarà perché Aurora Ramazzotti sta partorendo Aurora Ramazzotti: 'Ma quanto dura 'sta gravidanza'. 'Nonna' Michelle Hunziker commenta così Aurora ...Il suo debutto è stato nel programma Riccanza, coned Elettra Lamborghini. Gian Maria Sainato: chi è Gian Maria Sainato , originario di Sapri, ha una carriera da modello alle spalle, ...

Tommaso Zorzi: «Oggi sono in ansia e esaurito». Sarà perché Aurora Ramazzotti sta partorendo leggo.it

«Questa mattina mi sono svegliato veramente esaurito. Tra ansia ed esaurimento oggi mi aspetta una giornata veramente in salita». Così ...Aurora Ramazzotti protagonista in una lunga intervista sulla sua gravidanza, il periodo più impegnativo e importante che finora ha vissuto nella propria vita. La figlia di Michelle Hunziker ...