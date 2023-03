TikTok al fianco di CoorDown: ecco la nuova campagna di sensibilizzazione (Di martedì 14 marzo 2023) Ridiculous Excuses, Not To Be Inclusive è la nuova campagna di CoorDown – Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down – in anteprima su TikTok. Un vero e proprio appello lanciato alla community attiva sulla piattaforma che vuole sensibilizzare in materia di inclusione. Gli ingredienti sono informazione e intrattenimento, formulati ironicamente in modo da popolare la piattaforma di storie di disuguaglianza sociale. CoorDown ha coinvolto persone con sindrome di Down insieme alle loro famiglie, chiedendo quali fossero le scuse più frequenti rivolte loro. Tali pretesti – dal mondo della scuola come del lavoro o dello sport – vengono raccontati in tono comico, per quanto amaro, in un cortometraggio in esclusiva sul canale TikTok @CoorDown. Ad ... Leggi su funweek (Di martedì 14 marzo 2023) Ridiculous Excuses, Not To Be Inclusive è ladi– Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down – in anteprima su. Un vero e proprio appello lanciato alla community attiva sulla piattaforma che vuole sensibilizzare in materia di inclusione. Gli ingredienti sono informazione e intrattenimento, formulati ironicamente in modo da popolare la piattaforma di storie di disuguaglianza sociale.ha coinvolto persone con sindrome di Down insieme alle loro famiglie, chiedendo quali fossero le scuse più frequenti rivolte loro. Tali pretesti – dal mondo della scuola come del lavoro o dello sport – vengono raccontati in tono comico, per quanto amaro, in un cortometraggio in esclusiva sul canale. Ad ...

