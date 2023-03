Tifosi tedeschi in viaggio verso Napoli, un gruppone avvistato a Salerno (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli-Eintracht sta quasi diventando un ‘affare di Stato’ per quanto riguarda la presenza sugli spalti del ‘Maradona’ dei Tifosi tedeschi. Tra divieti veri o presunti, certificati o cerficabili, quel che è certo che già da oggi in Campania si stanno iniziando ad avvistare sustenitori dell’Eintracht che si avvicinano a Napoli per l’appuntamento di domani sera. Quello in foto e un folto gruppo di Tifosi tedeschi in sosta sulla banchina della stazione ferroviaria di Salerno. In realtà per i residenti a Francoforte c’è ancora il divieto di acquisto di biglietti. Ma la vendita era già scattata prima dei provvedimenti restrittivi. La Prefettura napoletana ha dichiarato l’incontro “ad alto rischio”. Sono allertate le forze dell’ordine, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto-Eintracht sta quasi diventando un ‘affare di Stato’ per quanto riguarda la presenza sugli spalti del ‘Maradona’ dei. Tra divieti veri o presunti, certificati o cerficabili, quel che è certo che già da oggi in Campania si stanno iniziando ad avvistare sustenitori dell’Eintracht che si avvicinano aper l’appuntamento di domani sera. Quello in foto e un folto gruppo diin sosta sulla banchina della stazione ferroviaria di. In realtà per i residenti a Francoforte c’è ancora il divieto di acquisto di biglietti. Ma la vendita era già scattata prima dei provvedimenti restrittivi. La Prefettura napoletana ha dichiarato l’incontro “ad alto rischio”. Sono allertate le forze dell’ordine, ...

