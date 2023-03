Tifo per le donne al potere, come la presidente del tribunale di Napoli. Perciò le parlo di un caso (Di martedì 14 marzo 2023) Cara presidente del tribunale di Napoli, le scrivo, così mi distraggo un po’… dalla mala giustizia. Mi è piaciuto il suo intervento incisivo e trasversale, all’Istituto di Cultura Meridionale, per la presentazione del saggio – molto saggio e speriamo quanto prima realizzabile in tutte le sue forme – “Le donne che conquistano il potere” (scritto a quattro mani da Ermanno Corsi e Piero Antonio Toma). Anfitrione, l’avvocato e console Gennaro Famiglietti: tre uomini illuminati e femministi e un parterre in quota rosa. A cominciare da lei, Elisabetta Garzo, dalla senatrice Annamaria Carloni e Marta Schifone, della Commissioni Lavori e Affari Sociali della Camera dei Deputati. Una maggioranza schiacciante, per una volta. come si dice a Napoli, cchiù ne simm e cchiù bell ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Caradeldi, le scrivo, così mi distraggo un po’… dalla mala giustizia. Mi è piaciuto il suo intervento incisivo e trasversale, all’Istituto di Cultura Meridionale, per la presentazione del saggio – molto saggio e speriamo quanto prima realizzabile in tutte le sue forme – “Leche conquistano il” (scritto a quattro mani da Ermanno Corsi e Piero Antonio Toma). Anfitrione, l’avvocato e console Gennaro Famiglietti: tre uomini illuminati e femministi e un parterre in quota rosa. A cominciare da lei, Elisabetta Garzo, dalla senatrice Annamaria Carloni e Marta Schifone, della Commissioni Lavori e Affari Sociali della Camera dei Deputati. Una maggioranza schiacciante, per una volta.si dice a, cchiù ne simm e cchiù bell ...

