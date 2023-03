“Ti devi vergognare” GF Vip 7 | tutti contro Signorini per il brutto gesto a Edoardo Donnamaria

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 14 marzo 2023) È la prima puntata del GF Vip 7 senza. Il giovane infatti, è stato eliminato dal gioco per comportamenti scorretti nei confronti di Antonella Fiordelisi, la sua compagna. Così, per la prima volta dall’inizio del programma,non c’era, né in casa, né in studio. Le regole parlano chiaro (almeno per alcuni di loro), chi si macchia di comportamenti scorretti all’interno della casa non è ammesso ai serali come ospite in studio. Esatto, avete letto bene: la stessa regola che chiaramente non vale per Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci. Ed è proprio qui che le polemiche hanno fatto breccia, ieri sera, durante la puntata. Parliamoci chiaro, il pubblico è consapevole che questa regola in questa edizione non è stata rispettata e si aspettavano che sarebbe stato lo stesso per, ma ...