The Mandalorian 3: una scena ha omaggiato Transformers di Michael Bay (Di martedì 14 marzo 2023) Una scena del secondo episodio di The Mandalorian 3 sembrerebbe aver riproposto una creatura vista nel primo Transfomers diretto da Michael Bay. Continuano le citazioni e gli omaggi di The Mandalorian ad altri progetti extra Star Wars. Nel secondo episodio della terza stagione i fan più attenti hanno notato un chiaro rimando a una creatura presente nel primo Transformers diretto da Michael Bay. Stiamo parlando di Scorponok. Si tratta di una creatura meccanica che in Transformers si nasconde sotto la sabbia, in maniera perfettamente mimetica, attaccando il capitano Lennox (Josh Duhamel) e il suo plotone nei deserti del Qatar. Ne scaturisce una sequenza ricca di tensione e suspense ai limiti dell'horror. Anche in The Mandalorian 3 troviamo una ... Leggi su movieplayer (Di martedì 14 marzo 2023) Unadel secondo episodio di The3 sembrerebbe aver riproposto una creatura vista nel primo Transfomers diretto daBay. Continuano le citazioni e gli omaggi di Thead altri progetti extra Star Wars. Nel secondo episodio della terza stagione i fan più attenti hanno notato un chiaro rimando a una creatura presente nel primodiretto daBay. Stiamo parlando di Scorponok. Si tratta di una creatura meccanica che insi nasconde sotto la sabbia, in maniera perfettamente mimetica, attaccando il capitano Lennox (Josh Duhamel) e il suo plotone nei deserti del Qatar. Ne scaturisce una sequenza ricca di tensione e suspense ai limiti dell'horror. Anche in The3 troviamo una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Laurapratolina : @RHCPepper2 Uscendo sia the last of us e the mandalorian si sono risvegliati gli animi - CeotechI : The Mandalorian stagione 3, tutto quello che c'è da sapere #Curiosità #DisneyPlus #Fan #Intrattenimento #Notizia… - emilianoposting : Paper boi & the Mandalorian - doctorgroot : Marquei como visto The Mandalorian - 3x1 - Chapter 17: The Apostate - earlgreywolff : RT @itsRipalda: Gina Carano - The Mandalorian (2023) -