The Last of Us | il bilancio degli autori dopo il finale di stagione e il momento John Wick di Joel

(Di martedì 14 marzo 2023) Attenzione: questo articolo contiene spoiler suldi Theof Usnove episodi, Theof Us è andato in onda con unviolento e toccante che rispecchia gli sconvolgenti eventi del videogioco del 2013. Proprio come nel materiale di partenza, ildi Pedro Pascal si spinge a sforzi disumani per salvare Ellie (Bella Ramsey), condannando il resto del mondo a una prolungata esistenza post-apocalittica. Il pubblico televisivo non deve preoccuparsi troppo di scoprire quale sarà il seguito di questotagliato con l'accetta - è già stata commissionata una seconda-, i giocatori del videogame, invece, hanno aspettato sette anni per scoprire dove sarebbe andata la relazione traed Ellie. In vista ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BrunoRataque : é... the last of us...................................... - ElNacionalWeb : Bella Ramsey continuará como Ellie en The Last of Us - lmisculin : Domani i giornali di destra che chiedevano di non strumentalizzare il naufragio di Cutro per attaccare il governo u… - giando66 : RT @SardiniaTrail: ?? ?? ATTENZIONE IL 20 MARZO ULTIMO GIORNO PER ISCRIVERSI CON LA TARIFFA AGEVOLATA ?? ?? ATTENTION MARCH 20TH LAST DAY TO… - SardiniaTrail : ?? ?? ATTENZIONE IL 20 MARZO ULTIMO GIORNO PER ISCRIVERSI CON LA TARIFFA AGEVOLATA ?? ?? ATTENTION MARCH 20TH LAST DA… -

of Us 1 sta per arrivare in home video e le riprese della prossima stagione sono ancora lontane, ma in una nuova intervista promozionale i creatori della serie Craig Mazin e Neil Druckmann ...of Us era una delle serie più attese di questo 2023 e la produzione targata HBO sviluppata da Craig Mazin (Chernobyl) e dal creatore steso del videogioco, Neil Druckmann, non ha tradito le ...Dopoof Us , che vedrà la luce su Steam a fine marzo 2023, il prossimo gioco PS5 a essere pubblicato su PC potrebbe essere Ratchet & Clank: Rift Apart. Nessun annuncio ufficiale in merito, ma un ...

Neil Druckmann ha svelato che per la serie The Last of Us era in programma un prequel dedicato alla madre di Ellie, che è stato cancellato.Florida governor’s break with congressional Republicans over support for Kyiv underscores growing rift within party ...