The Last of Us 2 è in fase di scrittura e a seguire è certo che arriveranno altre stagioni

(Di martedì 14 marzo 2023) La seconda stagione di Theof Us era inevitabile, una volta che abbiamo scoperto quanto fosse buono l'adattamento HBO del videogame Theof Us. La sua conferma è arrivata dopo la messa in onda del terzo episodio, che ha riscosso un enorme successo: ci sarà una seconda stagione e, con ogni probabilità, coprirà gli eventi di Theof Us: Part II, il sequel del videogioco da cui sono tratte questi primi episodi dedicati al dramma post-apocalittico. Il co-creatore della serie, Neil Druckmann, intervistato da GQ , ha poi confermando che gli eventi della Parte II saranno coperti da "più di una stagione. Le ipotesi di uscita per Theof Us 2 La seconda stagione è stata confermata ufficialmente alla fine di gennaio, dopo le recensioni stellari e i dati di ascolto della prima serie di episodi. In una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BrunoRataque : é... the last of us...................................... - lmisculin : Domani i giornali di destra che chiedevano di non strumentalizzare il naufragio di Cutro per attaccare il governo u… - ofertas_frikis : B.S.O. The Last Of Us ????Vinilo solo 37.71€ - buonasulpane : Madonna avete avuto da ridire anche su the last of us allora ditelo che lamentarvi vi piace a prescindere - IGNitalia : Naughty Dog è al lavoro su un altro gioco oltre a #TheLastOfUsFactions: 'Sappiamo che i giocatori desiderano The La… -

of Us tornerà nei prossimi mesi come titolo standalone pensato per il multiplayer , un progetto a cui Naughty Dog si sta dedicando a tempo pieno. Lasciando un attimo da parteof Us ...Avevano fatto discutere le passate dichiarazioni del direttore della fotografia Eben Bolter secondo cui la parola zombie fosse stata bandita sul set diof Us , ma si dovesse parlare soltanto di "infetti". A commentarle ci ha pensato di recente Craig Mazin , showrunner dell'adattamento televisivo, in una recente conferenza stampa virtuale. "...La serie HBOof US, con protagonista Pedro Pascal, ha visto un record di spettatori, superando anche House of...

The Last of Us, il finale di stagione è un dramma che non cede all'azione. Recensione Sky Tg24

La Descarga Cap 61 | 6 de marzo del 2023 ...Sir Robert Buckland says Tory pushback probable when details get debated, after bill passes second reading. SNP not facing 'existential crisis' over leadership contest, says its Westminster ...