(Di martedì 14 marzo 2023) Potrebbe essere stato rivelato finalmente chi sarà ildelcon Ezra Miller protagonista. Ildi Thepotrebbe essere stato rivelato e al contrario di quanto creduto finora non sarà affatto Zod, personaggio che Michael Shannon torna a interpretare ben 10 anni dopo dopo L'uomo d'acciaio. Recentemente, proprio Shannon aveva parlato del suo ritorno nel ruolo di Zod specificando che lo spettatore "non passerà molto tempo con lui", il che significa ovviamente che Zod non sarà il cattivodel. Ebbene, grazie al merchandise, il grande cattivo di Thepotrebbe essere stato rivelato. L'informazione proviene da un articolo di Buzz che ha partecipato alla più grande fiera del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CaptainJFlint93 : Marquei como visto The Flash (2014) - 8x1 - Armageddon (1) - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash La tendenza della settimana - Grassofobia, lo stigma sociale e Brendan Fraser… - RetweetDc : RT @ArrowverseITA: #theflash 9: Recensione dell'episodio 4, #markofthereddeathpart1... - ArrowverseITA : #theflash 9: Recensione dell'episodio 4, #markofthereddeathpart1... - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash The Adecco Group lancia la nona edizione di “CEO for One Month” -… -

Il villain principale dipotrebbe essere stato rivelato e al contrario di quanto creduto finora non sarà affatto Zod, personaggio che Michael Shannon torna a interpretare ben 10 anni dopo dopo L'uomo d'acciaio . ...Solo pochi giorni fa abbiamo parlato della ASUS TUF B760M - BTF (Back ToFuture) con connettori posteriori e socket Intel 1700. A quanto pare, anche MSI sta sposando il ... uno per ildel BIOS ...... piattaforma che presto ospiterà un altro ritorno molto atteso, quello di Only Murders in... La morte avviene in una specie diforward , quindi i nuovi episodi torneranno a ritroso per capire ...

The Flash, svelato il villain principale del film DC E non è Zod Movieplayer

Il villain principale di The Flash potrebbe essere stato rivelato e al contrario di quanto creduto finora non sarà affatto Zod, personaggio che Michael Shannon torna a interpretare ben 10 anni dopo ..."La direttiva sulle Case Green appena approvata in Parlamento europeo è insoddisfacente per l’Italia. Anche nel Trilogo, c ...