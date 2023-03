The Boys | il video parodia degli Oscar In Memoriam per Queen Maeve

(Di martedì 14 marzo 2023) L'account twitter della Vought, società immaginaria al centro di di The, pubblica unInin stileper. Theha pubblicato unin stile segmentoIndedicato a, membro dei Sette che ha simulato la sua morte nella terza stagione. Membro veterano dei Sette,si è progressivamente allontanata dallo spirito originario del team, delusa dal suo ruolo nella squadra di supereroi e disgustata dal comportamento di Patriota. Dopo aver perso i suoi poteri in uno scontro con Soldier Boy,decide di cogliere l'occasione per nascondersi con la sua ragazza, Elena, ...

ha pubblicato un video parodia in stile segmento Oscar In Memoriam dedicato a Queen Maeve , membro dei Sette che ha simulato la sua morte nella terza stagione. Membro veterano dei Sette, ...... Tale Of Us, girl in red, Yung Lean, Caroline Polachek, Loyle Carner, Arlo Parks, M83, Moderat, Sven Väth - Jeff Mills, Mimi Webb, Nothing But Thieves, AJR, Two Feet, Viagra, Amyl and...In pieno stile, l'account Twitter della Vought, azienda fittizia che gestisce il business dei supereroi nello show Prime Video, ha pubblicato un video In Memoriam nello stile di quello che ogni anno va in ...

The Boys: rilascia la clip estesa e sopra le righe di “In Memoriam” di Queen Maeve NerdPool

L'account ufficiale della Vought ha pubblicato un irresistibile video parodia In Memoriam in stile Oscar per Queen Maeve.