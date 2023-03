The Acolyte: Lucasfilm sta pianificando più stagioni per la serie Star Wars (Di martedì 14 marzo 2023) L'attesa serie sarà la prima in live-action ad essere ambientata nell'iconica Alta Repubblica di Star Wars. Stando a quanto suggerito da un articolo di Deadline, pare che la Lucasfilm stia pianificando più stagione per The Acolyte, l'attesa serie in live-action ambientata nell'Alta Repubblica della storia di Star Wars. Come noto, la produttrice Karyn McCarthy ha fatto causa alla Lucasfilm per il suo licenziamento in tronco dalla serie e dai documenti legali presentati in tribunale di evince che il nuovo show di Star Wars sarà composto da più stagioni attualmente in fase di sviluppo. I documenti del tribunale affermano che The Acolyte ... Leggi su movieplayer (Di martedì 14 marzo 2023) L'attesasarà la prima in live-action ad essere ambientata nell'iconica Alta Repubblica di. Stando a quanto suggerito da un articolo di Deadline, pare che lastiapiù stagione per The, l'attesain live-action ambientata nell'Alta Repubblica della storia di. Come noto, la produttrice Karyn McCarthy ha fatto causa allaper il suo licenziamento in tronco dallae dai documenti legali presentati in tribunale di evince che il nuovo show disarà composto da piùattualmente in fase di sviluppo. I documenti del tribunale affermano che The...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lollowitz : Perchè mossa disperata?!?! - JustNerd_IT : Star Wars: The Acolyte potrebbe durare più di una stagione - - orgoglionerd : The Acolyte è slittata ufficialmente al 2024? - badtasteit : #TheAcolyte: Lucasfilm ha già previsto più di una stagione della nuova serie di #StarWars? - orgoglionerd : The Acolyte è slittata ufficialmente al 2024? -