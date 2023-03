Texas, bambina di 3 anni uccide la sorella di 4 con una pistola trovata in casa (Di martedì 14 marzo 2023) A Houston, in Texas, una bambina di 3 anni ha trovato in casa una pistola semiautomatica carica e ha sparato accidentalmente alla sorellina di 4 anni, uccidendola sul colpo. Lo sceriffo della contea di Harris Ed Gonzalez ha detto alla stampa che le bambine erano nella camera da letto dell’appartamento in cui vivono con i genitori, ed erano da sole mentre gli altri 5 adulti, famigliari e amici (tra cui la madre delle bambine e il compagno di lei), presenti in casa si trovavano in un’altra stanza. “La bambina di 3 anni ha avuto accesso a una pistola semiautomatica carica. I membri della famiglia hanno sentito un solo colpo di pistola. Sono corsi nella stanza e hanno trovato la ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 14 marzo 2023) A Houston, in, unadi 3ha trovato inunasemiautomatica carica e ha sparato accidentalmente alla sorellina di 4ndola sul colpo. Lo sceriffo della contea di Harris Ed Gonzalez ha detto alla stampa che le bambine erano nella camera da letto dell’appartamento in cui vivono con i genitori, ed erano da sole mentre gli altri 5 adulti, famigliari e amici (tra cui la madre delle bambine e il compagno di lei), presenti insi trovavano in un’altra stanza. “Ladi 3ha avuto accesso a unasemiautomatica carica. I membri della famiglia hanno sentito un solo colpo di. Sono corsi nella stanza e hanno trovato la ...

