Tesi scritta da ChatGPT? Il software antiplagio riconosce l'AI (Di martedì 14 marzo 2023) Delegare a un sistema basato sull'intelligenza artificiale, come ChatGPT, la scrittura dei compiti o delle Tesi di laurea sarà sempre più complicato.È in arrivo uno strumento in grado di distinguere ...

Tesi scritta da ChatGPT Il software antiplagio riconosce l'AI I servizi antiplagio attuali funzionano grazie a un algoritmo che analizza il testo, di una tesi principalmente, e poi interroga il Web o banche dati (di libri o ricerche ad esempio), per trovare ...

Milano, 14 mar. (askanews) - Delegare a un sistema basato sull'intelligenza artificiale, come ChatGPT, la scrittura dei compiti o delle tesi di laurea sarà sempre più complicato. È in arrivo uno ...